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2 часа назад

Когда в России будет пик заболеваемости гриппом: ответ врача

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева рассказала, что количество выявленных случаев заболевания гриппом В продолжает расти.

Когда в России будет пик заболеваемости гриппом: ответ врача
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Это объясняется тем, что традиционно в конце эпидемии гриппа вирусы гриппа В сменяют вирусы гриппа А или накладываются на них. Всплеск заболеваемости гриппом В можно прогнозировать на начало февраля. Пик его заболеваемости приходится на февраль – апрель», – передают слова Логачевой «Известия».

Врач считает, что протекать грипп В в этом сезоне будет тяжело в связи с ослабленным иммунитетом россиян. Лучшим способом обезопасить себя от заболевания гриппом врач называет вакцинацию. Логачева также напомнила, что прививку можно сделать после болезни, через 2–4 недели после выздоровления. Люди, переболевшие свиным гриппом, могут обезопасить себя перед новой вспышкой инфекции.

Эксперт рассказала, что вызывать врача следует при появлении первых симптомов гриппа, а контактировавшим следует начать прием противовирусных препаратов в целях профилактики. Ранее «ФедералПресс» писал, что уральцы столкнулись с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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