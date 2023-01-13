Лишний вес может стать причиной серьезных заболеваний. Об этом заявила в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Ожирение, по словам специалиста, нарушает обмен веществ. Из-за этого страдает обмен белков, жиров и углеводов, работа микроэлементарного обмена и обеспечение организма витаминами, уточнила она.

Одной из опаснейших последствия ожирения врач назвала нарушение работы центральной нервной системы. Это, в свою очередь, чревато нарушением коммуникативных способностей человека и процесса восприятия новой информации, рассказала врач.

"Человек будет испытывать всевозможные депрессии или, наоборот, будоражащее возбуждение", — объяснила специалист.

Также, как утверждает эндокринолог, лишний вес может спровоцировать гормональный дисбаланс, инсулинорезистентность, бессонницу. И отдельно врач выделила сахарный диабет, так как это самое грозное состояние, которое может развиться в исходе ожирения.

"Сахарный диабет — это «ласковый убийца». В начале заболевания страдают самые мелкие сосуды (например, сетчатка глаз, надпочечники, почки, кончики пальцев на руках и ногах). Постепенно поражаются все более крупные сосуды. Желательно на фоне ожирения проводить чекап и следить за состоянием поджелудочной железы, быстро реагируя на изменения", — резюмировала врач.

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