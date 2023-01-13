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2 часа назад

Не только диабет. Врач раскрыла главные опасности ожирения

Секрет Фирмыиещё 1

Если можно бы было есть всё, что хочется, без последствий для здоровья… Но, к сожалению, чтобы прожить долгую жизнь и оставаться в силах, нужно постоянно контролировать, какую еду мы едим. Иначе может появиться лишний вес, который, как магнит, притянет к себе кучу других болячек. О том, чем опасно ожирение, «Вечерней Москве» рассказала диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко.

Врач раскрыла главные опасности ожирения
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, людям с ожирением нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем. У пациентов нарушается обмен веществ, то есть баланс белков, жиров, углеводов, микроэлементов и витаминов. Из-за этого страдают сердце и сосуды, а значит, со временем просвет сосуда сужается и питательные вещества могут не доходить до органов.

Нарушения могут возникнуть и в работе центральной нервной системы — страдают коммуникативные способности, человек может впасть в депрессию или, наоборот, испытывать будоражащее возбуждение. Помимо нарушения углеводного обмена может развиться и гормональный дисбаланс. В этом случае страдает печень — она перестанет выводить токсины из организма.

Длительное ожирение — почти прямой путь к сахарному диабету. Он же «ласковый убийца», добавила Лазуренко. Она объяснила, что на первых порах страдают самые мелкие сосуды — сетчатка глаз, надпочечники, почки, кончики пальцев на руках и ногах, позже поражаются более крупные артерии и вены. Болезнь победить нельзя, можно только затормозить, но это требует смены стиля жизни и питания. Ранее диетолог назвала самые опасные для здоровья замороженные продукты. Их любят практически все.

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