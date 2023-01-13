Врач раскрыла главные опасности ожирения

Если можно бы было есть всё, что хочется, без последствий для здоровья… Но, к сожалению, чтобы прожить долгую жизнь и оставаться в силах, нужно постоянно контролировать, какую еду мы едим. Иначе может появиться лишний вес, который, как магнит, притянет к себе кучу других болячек. О том, чем опасно ожирение, «Вечерней Москве» рассказала диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко.

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По словам специалиста, людям с ожирением нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем. У пациентов нарушается обмен веществ, то есть баланс белков, жиров, углеводов, микроэлементов и витаминов. Из-за этого страдают сердце и сосуды, а значит, со временем просвет сосуда сужается и питательные вещества могут не доходить до органов.

Нарушения могут возникнуть и в работе центральной нервной системы — страдают коммуникативные способности, человек может впасть в депрессию или, наоборот, испытывать будоражащее возбуждение. Помимо нарушения углеводного обмена может развиться и гормональный дисбаланс. В этом случае страдает печень — она перестанет выводить токсины из организма.