Врач рассказала об опасности разбитого ртутного градусника

Разбитый в квартире градусник может привести к хронической интоксикации организма, если не до конца избавиться избавиться от остатков ртути. Об этом предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, интоксикация может привести к поражению желудочно-кишечного тракта и почек. При этом такие последствия могут проявиться только через несколько месяцев после контакта со ртутью.