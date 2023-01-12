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1 час назад

Пожилые пары предупредили об опасности сна в разных кроватях

Секрет Фирмыиещё 1

Пожилым супругам стоит спать в одной кровати. По крайней мере, такой совет дал врач-сексолог, психотерапевт и семейный психолог Евгений Кульгавчук. Причина, по его словам, банальна, но от этого не менее резонна: в силу возраста увеличивается риск возникновения ситуаций, когда одному из супругов может стать плохо. Поэтому очень важно, чтобы его спутник жизни находился рядом и смог оперативно помочь.

Пожилые пары предупредили об опасности сна в разных кроватях
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Пожилые пары предупредили об опасности сна в разных кроватях

Специалист рассказал, что многие пожилые россияне предпочитают спать в разных кроватях. Это связано как с тем, что один их них может сильно храпеть, так и с разными температурными предпочтениями.

«Спать вместе безопаснее, особенно в пожилом возрасте. Нередки случаи, когда вовремя вызванная скорая помощь ночью спасала жизнь человеку после инфаркта или инсульта. В раздельных спальнях это могло закончиться трагически», — подчеркнул специалист.

Само собой разумеется, что пожилые супруги должны заботиться друг о друге, но ведь зачастую этого недостаточно, решили недавно в Госдуме. И предложили законодательно обязать взрослых россиян заботиться о пожилых родителях, бабушках и дедушках.

Глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что российские старики «оказались брошены государством», а если о них забудет ещё и семья, то «произойдёт то, что происходит сегодня».

Новости,Евгений Кульгавчук,Нина Останина,Госдума,
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