Пожилым супругам стоит спать в одной кровати. По крайней мере, такой совет дал врач-сексолог, психотерапевт и семейный психолог Евгений Кульгавчук. Причина, по его словам, банальна, но от этого не менее резонна: в силу возраста увеличивается риск возникновения ситуаций, когда одному из супругов может стать плохо. Поэтому очень важно, чтобы его спутник жизни находился рядом и смог оперативно помочь.

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Пожилые пары предупредили об опасности сна в разных кроватях

Специалист рассказал, что многие пожилые россияне предпочитают спать в разных кроватях. Это связано как с тем, что один их них может сильно храпеть, так и с разными температурными предпочтениями.

«Спать вместе безопаснее, особенно в пожилом возрасте. Нередки случаи, когда вовремя вызванная скорая помощь ночью спасала жизнь человеку после инфаркта или инсульта. В раздельных спальнях это могло закончиться трагически», — подчеркнул специалист.

Само собой разумеется, что пожилые супруги должны заботиться друг о друге, но ведь зачастую этого недостаточно, решили недавно в Госдуме. И предложили законодательно обязать взрослых россиян заботиться о пожилых родителях, бабушках и дедушках.