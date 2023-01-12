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2 часа назад

Россияне с гепатитом смогут проходить лечение за счет ОМС

Vse42.ruиещё 1

Жители РФ с диагностированным гепатитом будут лечить заболевание за счет государственных средств.

Россияне с гепатитом смогут проходить лечение за счет ОМС
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой до 1 марта текущего года Министерство здравоохранения РФ должно разработать критерии, по которым пациент с гепатитом будет проходить лечение за счет полиса ОМС, то есть за счет государства.

– <...> это порядок оказания медицинской помощи <...> за счет средств [ОМС] в дневном и круглосуточном стационарах, выделение в тарифных соглашениях регионов отдельных тарифов для оплаты такой помощи, – пояснила Голикова.

Отмечается, что ранее помощь больным гепатитом оплачивалась из региональных бюджетов, причем в ряде субъектов программы по вирусным гепатитам вовсе отсутствовали. Предполагается, что после вступления в силу изменений лечение гепатита станет более доступным, пишет "Коммерсантъ".

Новости,Татьяна Голикова,Коммерсант,Минздрав РФ,
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