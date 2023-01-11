Вирусолог предостерег людей с ОРВИ от купания в проруби

«Подхватить вирус, если там будет кто-то рядом купаться и заражать всех вокруг, то да. Усилить подхватывание вируса [купание в проруби — прим. ГМ] не может, конечно, но ничего хорошего для организма это не даёт. Читаем Некрасова, вспоминаем, чем там заканчивается окунание в прорубь, точно так же будет и здесь, если человек больной вдруг решит повысить свой иммунитет. [Если есть симптомы ОРВИ или гриппа — прим. ГМ] просто нельзя этого делать».