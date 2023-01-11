Вирусолог предостерег людей с ОРВИ от купания в проруби

Сам процесс окунания в ледяную воду не принесёт ничего хорошего для организма. Таким мнением в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» поделился Виктор Ларичев.
«Подхватить вирус, если там будет кто-то рядом купаться и заражать всех вокруг, то да. Усилить подхватывание вируса [купание в проруби — прим. ГМ] не может, конечно, но ничего хорошего для организма это не даёт. Читаем Некрасова, вспоминаем, чем там заканчивается окунание в прорубь, точно так же будет и здесь, если человек больной вдруг решит повысить свой иммунитет. [Если есть симптомы ОРВИ или гриппа — прим. ГМ] просто нельзя этого делать».
В поэме Николая Некрасова «Мороз, Красный нос» описана история крестьянина, который «полсуток» простоял в сугробе, после чего его стали беспокоить жар и озноб. Его пытались вылечить народными методами, в том числе окунанием в прорубь. Он умер в тот момент, когда жена принесла ему целебную икону.
Православные отмечают Крещение ежегодно 19 января. Этот праздник сопровождается традиционными купаниями в проруби. Торжественное событие продолжается восемь дней и завершается 28 января.