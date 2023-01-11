Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
21 минуту назад

Вирусолог предостерёг людей с симптомами гриппа и ОРВИ от купания в проруби

Говорит Москва

Сам процесс окунания в ледяную воду не принесёт ничего хорошего для организма. Таким мнением в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» поделился Виктор Ларичев.

Вирусолог предостерег людей с ОРВИ от купания в проруби
Фото: PxherePxhere

«Подхватить вирус, если там будет кто-то рядом купаться и заражать всех вокруг, то да. Усилить подхватывание вируса [купание в проруби — прим. ГМ] не может, конечно, но ничего хорошего для организма это не даёт. Читаем Некрасова, вспоминаем, чем там заканчивается окунание в прорубь, точно так же будет и здесь, если человек больной вдруг решит повысить свой иммунитет. [Если есть симптомы ОРВИ или гриппа — прим. ГМ] просто нельзя этого делать».

В поэме Николая Некрасова «Мороз, Красный нос» описана история крестьянина, который «полсуток» простоял в сугробе, после чего его стали беспокоить жар и озноб. Его пытались вылечить народными методами, в том числе окунанием в прорубь. Он умер в тот момент, когда жена принесла ему целебную икону.

Православные отмечают Крещение ежегодно 19 января. Этот праздник сопровождается традиционными купаниями в проруби. Торжественное событие продолжается восемь дней и завершается 28 января.

Новости,Николай Некрасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители