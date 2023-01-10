Найден витамин, дефицит которого ускоряет старение мозга

Дефицит витамина D связан с ухудшением памяти, проблемами с исполнительными функциями и общими когнитивными нарушениями. Ученые использовали данные о 1865 участниках в возрасте от 20 до 82 лет, взятые из Исследования здоровья в Померании. Участники прошли МРТ мозга, по результатам которого был рассчитан возраст мозга, также они сдали кровь.