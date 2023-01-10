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3 часа назад

Ученые назвали витамин, недостаток которого ускоряет старение мозга

Газета.Ru

Низкий уровень витамина D связан с ускоренным старением мозга, выяснили ученые из Грайфсвальдского университета.

Найден витамин, дефицит которого ускоряет старение мозга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychiatry Research: Neuroimaging.

Дефицит витамина D связан с ухудшением памяти, проблемами с исполнительными функциями и общими когнитивными нарушениями. Ученые использовали данные о 1865 участниках в возрасте от 20 до 82 лет, взятые из Исследования здоровья в Померании. Участники прошли МРТ мозга, по результатам которого был рассчитан возраст мозга, также они сдали кровь.

Результаты показали, что дефицит витамина D оказал значительное влияние на старение мозга. Повышенный уровень витамина D был связан с большим объемом серого вещества и общим объемом мозга. Эти закономерности наиболее значимы для пожилых людей и лиц мужского пола. В будущем ученые проведут похожее исследование с несколькими измерениями уровня витамина D в крови для получения более точных результатов.

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