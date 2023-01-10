Доктор Мясников предупредил об опасности популярного продукта

«Главный источник ботулизма для детей — мед», — заявил специалист. По этой причине мед противопоказан к употреблению детям до одного года, предупредил Мясников . Помимо этого, как отметил доктор, ботулотоксин может содержаться в мясных, рыбных или овощных консервах.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров предупредил , что домашние заготовки в виде солений и консервов могут быть опасными для жизни и здоровья. Специалист указал, что в таких соленьях может оказаться токсин ботулизма, который оказывается смертельным для некоторых людей.

Ботулотоксин — это сильнейший из известных науке органических токсинов и одно из самых ядовитых веществ. Его попадание в пищеварительную систему организма вызывает тяжелое токсическое поражение — ботулизм. По данным Всемирной организации здравоохранения, ботулотоксины блокируют нервные функции и могут приводить к дыхательному и мышечному параличу. Для избежания заражения ботулизмом врачи рекомендуют не есть овощи из консервных банок со вздутой крышкой, при консервировании использовать уксус и заготавливать соления на зиму строго по проверенным рецептам.