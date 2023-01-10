Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
7 минут назад

Доктор Мясников предупредил об опасности популярного продукта

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта.

Доктор Мясников предупредил об опасности популярного продукта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист назвал мед главным источником ботулизма. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Главный источник ботулизма для детей — мед», — заявил специалист. По этой причине мед противопоказан к употреблению детям до одного года, предупредил Мясников. Помимо этого, как отметил доктор, ботулотоксин может содержаться в мясных, рыбных или овощных консервах.

Ранее инфекционист Владимир Никифоров предупредил, что домашние заготовки в виде солений и консервов могут быть опасными для жизни и здоровья. Специалист указал, что в таких соленьях может оказаться токсин ботулизма, который оказывается смертельным для некоторых людей.

Ботулотоксин — это сильнейший из известных науке органических токсинов и одно из самых ядовитых веществ. Его попадание в пищеварительную систему организма вызывает тяжелое токсическое поражение — ботулизм. По данным Всемирной организации здравоохранения, ботулотоксины блокируют нервные функции и могут приводить к дыхательному и мышечному параличу. Для избежания заражения ботулизмом врачи рекомендуют не есть овощи из консервных банок со вздутой крышкой, при консервировании использовать уксус и заготавливать соления на зиму строго по проверенным рецептам.

Новости,Александр Мясников,Владимир Никифоров,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители