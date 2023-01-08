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4 часа назад

Выяснилось, как по лицу распознать надвигающийся сердечный приступ

Секрет Фирмы

Сердечный приступ можно распознать по лицу человека. По словам врача Шерил Литгоу, при надвигающемся инфаркте оно становится бледным, серым и вспотевшим.

Как по лицу распознать надвигающийся сердечный приступ
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Это стоит запомнить: чем раньше вы поймёте, что вашему близкому грозит опасность, тем лучше.

Врач также рассказала, как отличаются признаки надвигающегося инфаркта у мужчин и женщин. Литгоу напомнила, что болезни сердца и сосудов — самые распространённые в мире. Чаще всего в них виноваты вредные привычки, сидячий образ жизни, а также жирная и калорийная еда. Наиболее распространённый симптом надвигающегося инфаркта — давящая или сильная боль в груди слева, которая может отдавать в руку или челюсть.

Есть и другие признаки. Например, перед инфарктом многие могут буквально «измениться в лице». Признаки надвигающегося инфаркта:

  • Человек быстро стал очень бледным.
  • Кожа на его лице как будто посерела, что хорошо видно при дневном свете.
  • Лоб и нос стали мокрыми, на лице выступили капельки пота.
  • Человека может тошнить.
  • У него часто начинается одышка.
  • Также может возникнуть сильное беспокойство и головокружение.
  • Мужчины во время приступа обычно испытывают боль в груди. А вот для женщин характерны и дополнительные симптомы — одышка, тошнота или боль в шее и челюсти.

Опасность сердечного приступа возрастает, если у человека диагностирован сахарный диабет, напомнила врач. В таком случае следить за своим состоянием нужно особенно внимательно. Нужно обратиться к врачу, если долго не проходит головокружение, появилась сильная изжога и боль в груди, холодный пот без причины и стали болеть челюсть или левая рука. Ранее россиянам рассказали, как майонез может быть связан с проблемами с сердцем. Слишком калорийный соус может привести к ожирению, раннему атеросклерозу и ишемии — и всё из-за высокого уровня холестерина в крови.

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