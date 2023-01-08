Как по лицу распознать надвигающийся сердечный приступ

Сердечный приступ можно распознать по лицу человека. По словам врача Шерил Литгоу, при надвигающемся инфаркте оно становится бледным, серым и вспотевшим.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Это стоит запомнить: чем раньше вы поймёте, что вашему близкому грозит опасность, тем лучше.

Врач также рассказала, как отличаются признаки надвигающегося инфаркта у мужчин и женщин. Литгоу напомнила, что болезни сердца и сосудов — самые распространённые в мире. Чаще всего в них виноваты вредные привычки, сидячий образ жизни, а также жирная и калорийная еда. Наиболее распространённый симптом надвигающегося инфаркта — давящая или сильная боль в груди слева, которая может отдавать в руку или челюсть.

Есть и другие признаки. Например, перед инфарктом многие могут буквально «измениться в лице». Признаки надвигающегося инфаркта:

Человек быстро стал очень бледным.

Кожа на его лице как будто посерела, что хорошо видно при дневном свете.

Лоб и нос стали мокрыми, на лице выступили капельки пота.

Человека может тошнить.

У него часто начинается одышка.

Также может возникнуть сильное беспокойство и головокружение.

Мужчины во время приступа обычно испытывают боль в груди. А вот для женщин характерны и дополнительные симптомы — одышка, тошнота или боль в шее и челюсти.