Как по лицу распознать надвигающийся сердечный приступ

Сердечный приступ можно распознать по лицу человека. По словам врача Шерил Литгоу, при надвигающемся инфаркте оно становится бледным, серым и вспотевшим.
Это стоит запомнить: чем раньше вы поймёте, что вашему близкому грозит опасность, тем лучше.
Врач также рассказала, как отличаются признаки надвигающегося инфаркта у мужчин и женщин. Литгоу напомнила, что болезни сердца и сосудов — самые распространённые в мире. Чаще всего в них виноваты вредные привычки, сидячий образ жизни, а также жирная и калорийная еда. Наиболее распространённый симптом надвигающегося инфаркта — давящая или сильная боль в груди слева, которая может отдавать в руку или челюсть.
Есть и другие признаки. Например, перед инфарктом многие могут буквально «измениться в лице». Признаки надвигающегося инфаркта:
Опасность сердечного приступа возрастает, если у человека диагностирован сахарный диабет, напомнила врач. В таком случае следить за своим состоянием нужно особенно внимательно. Нужно обратиться к врачу, если долго не проходит головокружение, появилась сильная изжога и боль в груди, холодный пот без причины и стали болеть челюсть или левая рука. Ранее россиянам рассказали, как майонез может быть связан с проблемами с сердцем. Слишком калорийный соус может привести к ожирению, раннему атеросклерозу и ишемии — и всё из-за высокого уровня холестерина в крови.