Насколько вредны сигары

Эксперты отмечают, что как и сигареты, сигары содержат никотин и те же канцерогенные соединения, поэтому они не являются безопасной альтернативой для курильщиков. «Один из лучших способов предотвратить рак — никогда не начинать курить и бросить курить как можно скорее», — говорят специалисты.

Также, по словам экспертов, в одной большой сигаре может быть столько же табака, сколько в целой пачке сигарет. Известно, что курильщики сигар примерно в 27 раз чаще, чем некурящие, страдают раком ротовой полости, в 15 раз чаще — раком пищевода и в 53 раза чаще — раком гортани.