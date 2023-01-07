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1 час назад

Насколько вредны сигары

Ferra.ru

Эксперты рассказали, к каким последствиям для организма приводит курение.

Насколько вредны сигары
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперты отмечают, что как и сигареты, сигары содержат никотин и те же канцерогенные соединения, поэтому они не являются безопасной альтернативой для курильщиков. «Один из лучших способов предотвратить рак — никогда не начинать курить и бросить курить как можно скорее», — говорят специалисты.

Также, по словам экспертов, в одной большой сигаре может быть столько же табака, сколько в целой пачке сигарет. Известно, что курильщики сигар примерно в 27 раз чаще, чем некурящие, страдают раком ротовой полости, в 15 раз чаще — раком пищевода и в 53 раза чаще — раком гортани.

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