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2 часа назад

Россиянам рассказали, что делать с аллергией на холод

Секрет Фирмы

Аллергия на холод — не самое приятное состояние, особенно когда половина страны переживает лютые морозы. Кандидат медицинских наук Ирина Юзуп рассказала, что при такой аллергии у пациентов краснеет кожа, появляются волдыри и зуд. На улицу им лучше не выходить. А если придётся, то нужно обмотаться шарфами так, чтобы ни один участок кожи не соприкасался с холодным воздухом.

Россиянам рассказали, что делать с аллергией на холод
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Чтобы не страдать от аллергии, избегайте контактов с холодными предметами, тщательно разогревайте еду и напитки, одевайтесь, максимально закрывая кожные покровы, а также принимайте антигистаминные препараты по назначению, посоветовала врач.

Ещё Юзуп рекомендовала укреплять общий иммунитет и ввести в рацион жиры. Но перед этим нужно проверить печень и желчеотток и сделать так, чтобы эти системы организма работали правильно.

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