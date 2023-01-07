Россиянам рассказали, что делать с аллергией на холод

Аллергия на холод — не самое приятное состояние, особенно когда половина страны переживает лютые морозы. Кандидат медицинских наук Ирина Юзуп рассказала, что при такой аллергии у пациентов краснеет кожа, появляются волдыри и зуд. На улицу им лучше не выходить. А если придётся, то нужно обмотаться шарфами так, чтобы ни один участок кожи не соприкасался с холодным воздухом.