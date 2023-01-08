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1 час назад

Ученые выяснили, почему колбасные изделия могут спровоцировать рак

Мир24иещё 1

Чрезмерное употребление мясной продукции, обработанной нитритами для увеличения срока годности, может спровоцировать развитие онкологии. К такому выводу пришли ученые из Королевского университета Белфаста. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Nature NPJ Science of Food.

Почему колбасные изделия могут спровоцировать рак
Фото: Мир24Мир24

Исследователи в течение восьми недель кормили часть мышей мясом, обработанным нитритом в количестве не больше 15%. Другая группа грызунов получала мясо без консервантов, а третьей – не давали мясо вообще. В итоге у животных из первой группы обнаружили намного больше злокачественных опухолей, чем у мышей из двух других.

Эксперты отнесли к опасным видам мяса все колбасные изделия и копчености. Их регулярное употребление как в отдельном виде, так и в составе различных блюд способно вызвать онкологию. Ученые рекомендовали заменить изделия из переработанного мяса на более полезные виды этого продукта, производителей призвали прекратить обрабатывать продукцию нитритами.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова, чтобы снизить риски возникновения онкологического заболевания, также рекомендовала исключить из рациона продукты из переработанного мяса. Подобную еду эксперт советует заменить натуральной – куриным мясом, говядиной или рыбой. При этом необходимо уточнять происхождение продуктов, чтобы быть уверенным в их безвредности.

Новости,Татьяна Филиппова,
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