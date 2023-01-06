На носу лютые морозы. Даже в европейской части России похолодает до –30 градусов, чего уж говорить о северных регионах, где серьёзные заморозки не в новинку. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, во многих регионах под Рождество ждут температурных аномалий. О том, как в такую погоду не отморозить себе уши, руки и остальные части тела, рассказал главный врач московской клинической больницы им. Филатова Валерий Вечорко.

Один из главных способов пережить холода — поменьше выходить на улицу. Но что делать, если выйти из дома нужно позарез?

По словам Вечорко, главное — держать ноги в тепле. Ваша обувь должна быть свободной, непромокаемой и иметь толстую подошву. Нужно беречь и руки — они замерзают быстрее всего, поэтому нельзя забывать о варежках или перчатках. Наконец, нельзя забывать о защите лица — не бойтесь выглядеть глупо, натянув шапку и замотавшись шарфом, чтобы открытыми оставались только глаза.

Как отметил эксперт, обморожение можно получить и на остановке, если долго находиться там без движения. Поэтому, если чувствуете, что замерзаете, начните растирать руки, стучать ногами, попрыгайте на месте. А если всё это бесполезно, постарайтесь быстрее добраться домой или в любое отапливаемое помещение.

Если обморожения избежать не удалось, нужно аккуратно переодеться в сухое тёплое бельё, забраться под одеяло и выпить горячего чаю, чтобы организм постепенно отогревался изнутри. А вот от алкоголя стоит отказаться — он может лишь навредить. Также больше вредят массажи, растирания (что снегом, что шерстяными изделиями), согревающие компрессы и горячие ванны.