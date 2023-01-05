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2 часа назад

Доктор Абакумов дал рекомендации по правильному выходу из похмелья

Мослента

Рекомендации по правильному выходу из похмелья дал в своем Telegram-канале врач-терапевт, пульмонолог и блогер Олег Абакумов. В первую очередь он заявил о важности восполнения потери микроэлементов — в этом поможет Регидрон.

Доктор дал рекомендации по правильному выходу из похмелья
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Если вас застиг еще один частый спутник похмелья — изжога — воспользуйтесь Гевисконом или Альмагелем. Лучше использовать готовую суспензию в стиках, это быстро и эффективно», — написал доктор.

Кроме того, снять последствия похмелья и интоксикацию, по его словам, помогут Энтеросгель, Полисорб и Глутатион. От боли в желудке и головной боли Абакумов рекомендует принимать Ибупрофен и Дротаверин (Нош-па).

Новости,Олег Абакумов,
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