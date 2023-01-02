Россиянам рассказали о псевдоаллергии после новогоднего стола

Новогодние праздники в самом разгаре. Большинство россиян забыли про правильное питание и продолжают баловать себя алкоголем, колбасой и салатиками с майонезом — и это далеко не полный перечень всех вредностей. От такого стола страдает не только ЖКТ. Оказалось, что многие после банкетов выстраиваются в очередь и к аллергологу. У них появляются зудящие высыпания на теле — крапивница.

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По словам аллерголога-иммунолога сервиса «ДокМа» Дарьи Есауловой, при появлении чешущихся точек многие думают, что это аллергия — всё-таки стол ломился от разных деликатесов. На самом деле это псевдоаллергия — эдакая аллергия на застолье.

И хотя все симптомы указывают, что это аллергия и лечение будет как при аллергии, — это всё-таки не она. Просто какой-то продукт «достаёт» иммунные клетки, в результате чего они выбрасывают гистамин — соединение, которое появляется в ответ на раздражитель.

Что это за раздражитель, сказать сложно. Например, сегодня вы можете съесть мандарин и всё будет хорошо, но завтра после него у вас зачешется нос.

Правда, есть и хорошая новость — высыпания в большинстве случаев проходят без следа. Для лечения необходимо несколько раз принять антигистаминные препараты. Причём многие из них можно пить параллельно с алкоголем.

Только в самых крайних случаях может потребоваться приём гормональных препаратов, но это всё уже решит врач.