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1 час назад

Исследование: группа крови может влиять на риск раннего инсульта

Ferra.ru

Учёные выяснили, люди с определённой группой крови более подвержены инсульту в возрасте до 60 лет.

Исследование: группа крови может влиять на риск раннего инсульта
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт о второй группе крови (A). Учёные собрали данные 48 генетических исследований, в которых приняли участие примерно 17 000 человек с инсультом и почти 600 000 человек в контрольной группе без инсульта. Всем участникам было от 18 до 59 лет.

Оказалось, что у людей с группой крови А вероятность инсульта в возрасте до 60 лет была на 16% выше, чем у людей с другими группами крови. Для тех, у кого был ген группы О1 (первая), риск был ниже на 12%. Почему так происходит, учёные не знают.

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