Врач превентивной медицины перечислила методы борьбы с похмельем

Методы борьбы с похмельем после новогодних застолий перечислила «Мосленте» врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова. Она посоветовала в первую очередь обеспечить себе обильное теплое питье.

Фото: Мослента Мослента

«Вода поможет восстановить солевой баланс и ускорит метаболизм. Минеральные напитки будут особенно полезны при нарушении пищеварения. При изжоге идеальным напитком будет "Боржоми", при тошноте — "Ессентуки". Далее стоит выпить любой абсорбент, к примеру, активированный уголь или энтеросгель», — сказала специалист.

Кроме того, отметила эксперт, в этот день лучше избегать физических нагрузок и резких движений, чтобы не ухудшить состояние. В идеале — отлежаться дома, предварительно проветрив комнаты.

Мусичова уточнила, что после подобных вечеринок категорически не рекомендуется голодать. Максимум, что разрешается сделать, — это снизить количество потребляемых калорий на 500 и выбирать более щадящее питание: каши на воде, овощные бульоны или супы на прозрачном, нежирном мясном бульоне, а также кисломолочную продукцию — ряженку или тан.

«Обязательно добавьте к вашему рациону витамин С. Он поможет активизировать все системы организма. Не забывайте — максимум, сколько может усвоить организм, это 100 миллиграммов витамина С в сутки. Все, что сверх нормы, выводится с мочой», — отметила врач.