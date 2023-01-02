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3 часа назад

Вечер с пивом и другие признаки. Врач рассказал, как вычислить алкоголика

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Когда говорят об алкоголиках, обычно имеют в виду людей, ведущих асоциальный образ жизни, таких лирических героев Чарльза Буковски или Венедикта Ерофеева. Но жизнь не стоит на месте, нюансов всё больше, а диагностику осложняет тот момент, что сам алкоголик редко себя таковым признаёт. Он, скорее всего, будет до последнего напирать на то, что просто любит весело провести время, а больные — это те, кто пьют в одиночку и чокаются с зеркалом.

Врач рассказал, как вычислить алкоголика
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

И пивной алкоголизм — это лишь одна из моделей, когда алкоголик формально не выпадает из социума.

Как рассказал нарколог Станислав Грувман, кажущаяся безвредность пива оказывается и одной из причин наступления зависимости, к признакам которой он отнёс желание выпить именно пива, употребление его каждый вечер.

По словам врача, злоупотребление спиртным всегда так или иначе сказывается на виде человека, но при постановке диагноза опираются не только на визуальные характеристики. В ход идут опросы и тесты. Спрашивают в том числе, есть ли у человека интересные варианты проводить время или же всем видам досуга сопутствует алкоголь. Частота употребления спиртного, его периодичность и проблемы с самоконтролем — это другие важные признаки заболевания.

Ранее россиянам рассказали о том, с какой скоростью обычно становятся алкоголиками. У кого-то уходит на это 2–3 года, в других случаях процесс может тянуться до 20 лет.

Голливудский актёр Энтони Хопкинс на днях отметил 47-летие трезвой жизни. Он поделился своим опытом и призвал всех, кто борется с зависимостью, пройти «программу 12 шагов» по лечению алкоголизма.

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