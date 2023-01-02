В России зафиксирован минимальный с середины июля прирост случаев COVID-19

Прирост новых случаев заболевания за сутки коронавирусной инфекцией составил 3 тыс. 884 случаев, что стало минимальным значением с середины июля 2021 г. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в России.

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Было отмечено, что за последние 24 часа скончалось 43 человека, у которых был подтвержден диагноз коронавирус. Количество госпитализаций за этот же период достигло 379 пациентов и сократилось по сравнению с предшествующими сутками на 19,4%.

Число госпитализаций выросло в 17 российских субъектах.

Помимо этого, в оперативном штабе сообщили, что суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией была отмечена в 41 российском регионе.