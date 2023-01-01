Нарколог назвал предельную дозу алкоголя для мужчины

Хоть алкоголь и не является непременным спутником праздничных дней, всё же, нравится нам это или нет, без него обходятся мало какие посиделки у взрослых россиян. А как выпить так, чтобы потом не было мучительно больно? и как суметь остановиться вовремя и не натворить дел?
Нарколог Олег Стеценко назвал суточную дозу спиртного, допустимую для психически и физически здоровых мужчин. По словам специалиста, выпивать стоит никак не больше 200 г водки, даже при наличии обильной закуски и активной программы развлечений.
При этом сам он убеждён, что употреблять стоит максимум 50 мл, ведь зачастую человеку достаточно и капли спиртного, чтобы сознание изменилось и возникли перспективы не самых приятных приключений. Кстати, насчёт закуски.
По мнению диетолога Елены Тихомировой, переедание может только усугубить похмельное состояние празднующего, поскольку нагрузка на печень усилится. Ранее врач из Британии рассказала о том, как улучшится жизнь тех, кто на месяц окажется от алкоголя. Результаты обещают ощутимые, в том числе и для ментального здоровья.