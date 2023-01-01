Нарколог назвал предельную дозу алкоголя для мужчины

Хоть алкоголь и не является непременным спутником праздничных дней, всё же, нравится нам это или нет, без него обходятся мало какие посиделки у взрослых россиян. А как выпить так, чтобы потом не было мучительно больно? и как суметь остановиться вовремя и не натворить дел?

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Нарколог Олег Стеценко назвал суточную дозу спиртного, допустимую для психически и физически здоровых мужчин. По словам специалиста, выпивать стоит никак не больше 200 г водки, даже при наличии обильной закуски и активной программы развлечений.

При этом сам он убеждён, что употреблять стоит максимум 50 мл, ведь зачастую человеку достаточно и капли спиртного, чтобы сознание изменилось и возникли перспективы не самых приятных приключений. Кстати, насчёт закуски.