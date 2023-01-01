Россиянам рассказали, как распознать плохого врача

Правило «век живи — век учись» крайне важно для представителей некоторых профессий. Например, врач, который лечит по устаревшим методикам, будет тратить силы и деньги пациента на ненужные анализы, упуская при этом самое важное в лечении — время. Распознать неграмотного специалиста можно при первом визите.

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Что в этом случае должно быть красным флажком, рассказала эндокринолог Альбина Комиссарова.

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Во-первых, послушайте, что говорит врач. Насторожить должны вот эти типичные фразы плохого доктора: «гормональный дисбаланс», «гормональный фон», «усталые надпочечники», «дырявый кишечник», «токсины и шлаки», «чистка организма».

Перед вами точно не профессионал, если врач предлагает «проверить дефициты». В ряде случаев анализы на какие-то витамины или гормоны вполне оправданны. Но если доктор лечит минимальные отклонения минералов без жалоб пациента — лучше поискать другого специалиста.

Если вам назначили анализы на дисбактериоз, хроматографию-масспектрометрию (ХМС) по Осипову, пищевую непереносимость, инсулиновые индексы, лептин и грелин, возможно, вам сразу стоит пойти к другому врачу. Так же следует поступить, если доктор собирается лечить повышенный кортизол и во всех бедах винит каких-то паразитов.

Если специалист рекомендует вам снизить вес и выдаёт списки разрешённых и запрещённых продуктов — бегите. Такие списки уместны в одном случае: если у вас заболевание, которое требует особой диеты.

Еду нельзя делить на хорошую и плохую — дело только в количестве, отметила эндокринолог. Так что, если у вас нет подтверждённой непереносимости, а доктор советует убирать из рациона глютен, лактозу и сахар — это точно не ваш специалист.

Антинаучный подход — пользоваться генетическими тестами, чтобы определить продукты, которые вам якобы противопоказаны. Плохо, когда ваш врач применяет аутоиммунный, антикандидный и прочие протоколы с недоказанной эффективностью. Опасайтесь врачей, которые советуют вам «чистку организма», детокс-капельницы или детокс-программы.

Сразу прощайтесь с тем врачом, который предложит вам вылечить гипотериоз с помощью диеты или БАДов. Нехорошо, если ваш врач считает, что гормоны (например, оральные контрацептивы) — это зло, и вместо проверенных медикаментов советует вам «натуральные» способы лечения, отметила Комиссарова в разговоре с изданием «Доктор Питер».