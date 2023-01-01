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1 час назад

Россиянам рассказали, как пережить похмелье без рассола

Секрет Фирмы

На утро 1 января после новогодней ночи непросто живётся даже тем, кто ограничился бокалом шампанского — всё-таки суета и приготовления к празднику отнимают немало сил. Что уж говорить о тех, кто повеселился на полную катушку: они просыпаются с головной болью и слабостью — и это ещё в лучшем случае. Многие в таких ситуациях спасаются рассолом. О том, чем ещё можно себе помочь при похмелье, РИА «Новости» рассказали эксперты.

Россиянам рассказали, как пережить похмелье без рассола
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалистов, 1 января восстановить силы и подлечить здоровье помогут обильное питьё (но уже безалкогольных напитков) и правильное питание. Ведущий научный сотрудник «Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы» Юлия Шевцова посоветовала сделать перерыв в еде хотя бы до второй половины дня.

Всё-таки накануне многие не только перепили, но и переели — нужно дать организму отдых. Вместо салатов и шампанского лучше пить побольше воды, минералки или полезных чаёв. Если перекусить всё-таки хочется, стоит отказаться от вчерашних салатов и закусок. Лучше подойдёт картофельное пюре, каши или горячий домашний суп.

Автор методики кодирования от алкогольной зависимости и преподаватель Московского института психоанализа Тимофей Киселёв подтвердил, что обильное питьё поможет быстрее справиться с похмельем. Он также дал совет на будущее, если уж решить выпить, лучше сначала плотно поесть — похмелье мучить не будет. Эксперт отметил, что многим справиться с последствиями бурной ночки помогает рассол. В нём много витамина С и других витаминов — вреда точно не будет. Но помогает он не всем.

А вот баня для детоксикации не подойдёт точно — она только ухудшит состояние. Организм и так пытается справиться с последствиями новогодней ночи и вывести токсины, а тут ещё дополнительная нагрузка в парной. Врачи также напомнили, что похмеляться с утра не стоит — это восстановиться не поможет. О том, как снизить вред от алкоголя в праздники, «Секрет» рассказал тут .

Новости,Юлия Шевцова,
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