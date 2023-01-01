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2 часа назад

Главный нарколог Подмосковья предупредил об опасности алкогольных коктейлей в банках

Вечерняя Москва

Алкогольные коктейли в банках зачастую содержат в себе этиловый спирт низкого качества, который способен оказать негативное влияние на здоровье человека. Об этом сообщила главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин.

Нарколог предупредил об опасности алкогольных коктейлей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Алкогольные коктейли в банках очень популярны в основном из-за своей низкой стоимости. Однако эти яркие баночки в своем составе содержат этиловый спирт зачастую не самого лучшего качества, — сказал он.

Специалист добавил, что также в состав напитков входит большое количество красителей, консервантов, ароматизаторов и сахара. Регулярное употребление такого алкоголя способно вызвать развитие диабета, проблемы с желудком и печенью, а также ожирение, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что генетическая способность к нейтрализации алкоголя у всех людей разная. Однако, по ее словам, существуют способы, которые позволяют предотвратить похмелье после застолья.

Новости,Анча Баранова,
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