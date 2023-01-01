Врачи назвали необычные вещи, извлеченные из пациентов

Российские врачи назвали самые необычные предметы, извлеченные из носа и желудка пациентов. Особенно часто их приходится доставать в новогодние праздники.
Так, хирург Анна Тишанская рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о странной находке в ноздре ребенка. Когда того привели на прием, у него из носа «выглядывало» нечто черное. После осмотра оказалось, что это была шина от игрушечной машины. Тишанская призналась, что не понимает, каким образом шина уместилась в детской ноздре.
Об еще одном занимательном предмете рассказал кандидат медицинских наук Евгений Семионкин. Ему доводилось извлекать из ЖКТ пациента кусочек зубного протеза, который провел там 18 месяцев. Он отметил, что иногда инородные предметы покидают организм в течение нескольких дней.