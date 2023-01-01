Врачи назвали необычные вещи, извлеченные из пациентов

Российские врачи назвали самые необычные предметы, извлеченные из носа и желудка пациентов. Особенно часто их приходится доставать в новогодние праздники.

Так, хирург Анна Тишанская рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о странной находке в ноздре ребенка. Когда того привели на прием, у него из носа «выглядывало» нечто черное. После осмотра оказалось, что это была шина от игрушечной машины. Тишанская призналась, что не понимает, каким образом шина уместилась в детской ноздре.