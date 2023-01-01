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33 минуты назад

Оценена польза бани при похмелье

Мослента

Пользу бани при похмелье оценила в беседе с «Мослентой» профессиональная банщица Ирина Гордеева. По ее словам, поход в парную при интоксикации запускает работу почек.

Оценена польза бани при похмелье
Фото: МослентаМослента

Специалист предупредила, что при плохом самочувствии не нужно «выживать» в бане при высокой температуре, достаточно будет посидеть на нижней полке.

«Важно хорошо пропотеть, для этого достаточно 50-60 градусов при верном соотношении температуры и влажности», — заявила Гордеева.

В перерывах между заходами в парную эксперт посоветовала пить травяные настои.

«Например, чай из имбиря — это сильное мочегонное средство, помогает очистить организм от токсинов и выводит лишнюю жидкость», — пояснила она.

При использовании эфирных масел для ингаляции в бане следует обратить внимание на их качество. Дышать ими лучше в комнате отдыха или капнуть несколько капель в аромалампу.

Новости,Ирина Гордеева,
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