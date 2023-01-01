Как помочь мозгу отдохнуть в праздники

Новогодние праздники — хорошее время для того, чтобы восстановить работу мозга. Об этом заявил эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет» Владимир Конышев.

Фото: ТК «Звезда» ТК «Звезда»

По его словам, обилие информации, многозадачность, световая интоксикация, чувство неопределенности и другие вызовы современного мира могут нарушать физиологический баланс работы мозга, что ведет к хроническому стрессу, тревожности и депрессии, эмоциональному выгоранию и другим последствиям, включая ухудшение состояния здоровья.

Помогает справиться с этими неприятными проявлениями особый режим работы мозга, который называется «альфа», объяснил Конышев.

«Это ритм покоя, который многие современные люди потеряли. Его можно восстановить разными способами. Можно поехать на природу, на дачу. Если есть возможность — в горы», — посоветовал он.

Помимо этого, восстановить силы может помочь общение с родными и близкими, отказ от курения и алкоголя, качественный сон, отказ от просмотра соцсетей и новостей.