Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали полезные продукты для борьбы с похмельем

Lenta.ruиещё 1

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с «Известиями» назвала россиянам полезные продукты, которые помогут бороться с похмельем.

Россиянам назвали полезные продукты для борьбы с похмельем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, снять симптомы похмелья помогут обильное питье и прогулки на свежем воздухе, а из еды предпочтение лучше отдавать фруктам и кашам.

Врач также призвала пить как можно больше жидкости, чтобы уменьшить интоксикацию.

«В состоянии похмелья наш организм нуждается в углеводах, поэтому в эти дни желательно отдать предпочтение фруктам, кашам, ягодам или другой углеводной пище», — посоветовала она.

Из напитков также рекомендуется выпить клюквенные или брусничные морсы, а также кисломолочные напитки, например кефир и ряженка.

Также стоит больше двигаться, например, гулять на свежем воздухе. Однако запрещены активные физические действия, так же, как и бани, сауны и другие тепловые воздействия на организм.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители