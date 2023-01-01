Россиянам назвали полезные продукты для борьбы с похмельем

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова в беседе с «Известиями» назвала россиянам полезные продукты, которые помогут бороться с похмельем.

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По словам специалиста, снять симптомы похмелья помогут обильное питье и прогулки на свежем воздухе, а из еды предпочтение лучше отдавать фруктам и кашам.

Врач также призвала пить как можно больше жидкости, чтобы уменьшить интоксикацию.

«В состоянии похмелья наш организм нуждается в углеводах, поэтому в эти дни желательно отдать предпочтение фруктам, кашам, ягодам или другой углеводной пище», — посоветовала она.

Из напитков также рекомендуется выпить клюквенные или брусничные морсы, а также кисломолочные напитки, например кефир и ряженка.