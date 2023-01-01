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20 минут назад

Врач перечислил порядок действий в случае травмы из-за пробки

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Порядок действий в случае травмы из-за пробки от шампанского перечислил в интервью радио Sputnik врач скорой медицинской помощи высшей категории Александр Мулов. По его словам, при открывании бутылки пробка может вылететь из нее со скоростью 50-60 километров в час.

Врач перечислил порядок действий в случае травмы из-за пробки
Фото: МослентаМослента

«Если она попадает в человека, мы обычно говорим об ушибе, гематоме или тупой травме глаза. Пробка от шампанского только по скорости вылета похожа на снаряд, но она, к счастью, тупая», — объяснил Мулов.

Врач уточнил: если пробка попала в любое место на теле человека, кроме глаза, нужно незамедлительно этот участок охладить — проще всего сразу же приложить к травме бутылку, из которой вылетела пробка, после чего поискать что-то более холодное (снег или продукты из морозилки). «Холод уменьшает отек. Охлаждение — это универсальный способ лечения травм», — отметил Мулов.

Если же пробка попала в глаз человека, нужно наложить на этот глаз (а лучше на оба глаза — чтобы они не двигались) повязку. После этого пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу, заявил специалист.

«Экстренно ведем пострадавшего в глазной кабинет, потому что в худшем случае можно потерять зрение. Там уже врач посмотрит и решит, что дальше с ним делать», — заключил Мулов.

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