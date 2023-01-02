Рассчитана скорость вывода алкогольных напитков из организма

В среднем водителю потребуется до трех часов, чтобы дождаться, когда выпитая кружка пива «выветрится» из организма, считают врачи. В случае употребления пол-литра крепкого напитка полная трезвость наступит примерно через 20 часов. При этом у мужчин и женщин эти показатели разные. Как подсчитать, сколько можно выпить того или иного алкоголя накануне застолья, чтобы не лишиться водительских прав наутро, — в материале «Газеты.Ru».
Средняя скорость вывода алкоголя из организма составляет около 0,1 промилле в час, рассказал «Газете.Ru» психиатр-нарколог из центра профессионального лечения и реабилитации «Здравница» Андрей Болонкин. Для того чтобы определить, можно ли садиться за руль, нужно умножить объем напитка в литрах на его крепость.
«Так, если вечером было выпито 0,5 л крепкого напитка (водка, коньяк, виски и т. д.), то получается: 40x0,5=20. Таким образом, алкоголь выйдет из организма через 20 часов. Значит, полная трезвость наступит к вечеру следующего дня.
При этом необходимо учитывать, что у разных людей скорость вывода алкоголя может быть разной, это зависит от разных параметров (вес, состояние здоровья, пол и др.) Например, у женщин эта скорость меньше, а у людей с большим весом больше», — отметил Болонкин.
Алкоголь из разных напитков выводится с разной скоростью. Из газированных напитков он быстрее попадает в организм и быстрее выходит. К примеру, 0,5 л пива крепостью 4% выходят из организма мужчины, в зависимости от массы, за 1,5-3 часа. У женщин можно смело прибавлять еще час, сообщил нарколог.
100 мл игристого вина полностью выходят из организма здорового мужчины весом 80-90 кг за 50 минут. У женщин этот показатель больше – им необходимо более 2 часов на полное расщепление этанола, содержащегося в 100 мл шампанского, подсчитал врач.
«Получается, что после выпитой бутылки придется ждать не менее 8 часов, когда можно сесть за руль. Если было выпито вино крепостью 18% объемом 500 миллилитров, то человеку средней массы нужно выждать не менее 10 часов. Если накануне выпить бутылку вина, то на следующий день на работу лучше ехать на общественном транспорте», — объяснил Болонкин.
Если мужчина со средним весом выпил крепкий алкоголь — к примеру, водку, — то в час метаболизируется 20-25 грамм алкоголя, рассказал «Газете.Ru» заместитель главврача по медицинской части наркологической «Клиники Маршака» Дмитрий Мовчан
Если водителю нужно отправиться в поездку наутро после застолья, ему не следует употреблять алкоголь крепче шампанского (до 16 градусов).
«В приоритете напитки не крепче шампанского, так организму будет легче метаболизировать алкоголь. Водка дольше сохраняется в организме, ему требуется больше энергии, чтобы ее переработать. Бывают заболевания, при которых очень этот процесс сильно замедляется – заболевание почек и печени», – отметил он.
Для того, чтобы рассчитать время выведения алкоголя из организма, водители могут воспользоваться судебно-медицинскими экспертными таблицами, которые доступны в интернете, посоветовал в беседе с «Газетой.Ru» психиатр-нарколог Александр Ковтун.
«Туда можно ввести крепость напитка, вес человека, учесть объем выпитой воды и съеденной пищи, получив данные, когда на 50% падает концентрация алкоголя и когда он полностью выводится из организма. Учитывается даже характер двигательной активности», – сообщил Ковтун.
Лучше всего ускоряют вывод алкоголя из организма продукты, содержащие жидкость, подчеркнул психиатр-нарколог Андрей Болонкин. В этом случае за счет мочегонного эффекта отлично помогает вода. Она не только ускорят вывод алкоголя из организма, но и поможет чувствовать себя лучше на следующий день.
«Хороший эффект будет, если после употребления алкоголя выпить не менее 0,5 л воды. Кофе и чай за счет ускоряющего метаболизм действия кофеина тоже дают некоторый эффект», — сказал врач.
Помочь уменьшить вред алкоголя организму, в том числе сократить всасывание этанола из желудочно-кишечного тракта, могут жирные продукты: мясо, молоко, сало, растительные масла, поскольку жир обволакивает стенки желудка и кишечника, за счет чего некоторое количество алкоголя просто не проникнет в кровь.
Проще говоря, нужно закусывать, пояснил врач.
Во время застолий водителям не следует есть продукты, в которых содержатся некоторые животные или растительные жиры – они замедляют переработку алкоголя, сообщил Дмитрий Мовчан. Сюда относятся сливочное масло, сметана, майонез, жирные сорта рыбы и мяса. Курить одновременно с употреблением спиртных напитков тоже не стоит.
Положительно на процесс расщепления этилового спирта влияют углеводы в сочетании с углекислым газом (сладкая газированная вода).
По словам врача, некоторые водители употребляют энергетические напитки, считая, что это поможет быстрее прийти в себя наутро после нетрезвого застолья.
«Водители считают, что энергетики сильно тонизируют и бодрят, улучшая концентрацию. На самом деле в них содержится большое количество кофеина, который обладает мочегонным действием, выводит из организма микроэлементы и только усугубляет состояние человека с интоксикацией», – заявил он.
Также некоторые покупают в аптеках препараты, которые якобы должны бороться с похмельем и выводят из организма алкоголь, добавил Мовчан.
Пользоваться ими бесполезно – такие препараты не работают и их эффективность не доказана, подчеркнул врач.
В любом случае, нужно понимать, что если утром нужно садиться за руль, то количество выпитого накануне алкоголя должно быть минимальным, согласились собеседники «Газеты.Ru».
ГИБДД активно устраивает рейды ближе к Новому году и во время праздников, останавливая все автомобили подряд. Не имеет значения, есть признаки опьянения или нет – всем предлагают «продуться» или сразу отправляют в передвижной пункт медицинского освидетельствования, предупредил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
«Это поголовный способ выявления нетрезвых водителей. Если признаков опьянения нет, то «продувка» на месте или у врача нарколога недопустима в принципе, потому что это не предусмотрено законом, но, к сожалению, гаишники это делают», – указал Травин.
По мнению юриста, автоинспекторам следует внимательнее присматриваться к имеющим признаки опьянения водителям, патрулировать у ресторанов и прочих заведений и иметь при себе алкометры — в этом и должен быть смысл рейда.
Признаками опьянения считаются неустойчивая походка, запах алкоголя изо рта, покраснение кожных покровов, не соответствующее обстановке поведение, напомнил Травин. В этом случае автоинспектор составляет протокол об отстранении от управления автомобилем. В присутствии двух понятых или под видеозапись водителю предлагают «дунуть в трубочку». Если он отказывается, ему выдается направление о проведении медицинского освидетельствования или в передвижном пункте, или у врача-нарколога.
Зачастую автоинспекторы не соблюдают требования проверок водителей на трезвость, отметил Травин.
«Неполная видеосъемка, водителю не разъясняют его права и обязанности, не разъясняют права понятым, не объясняют водителю последствия отказа от медосвидетельствования, – перечислил собеседник издания. –
Гаишники говорят, что можно поехать дальше и никаких проблем не будет, а водитель не знает, что за отказ от освидетельствования предусмотрена такая же ответственность, как и за пьяное вождение – штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав».
Случается, что водитель не готов проходить освидетельствование на месте, подразумевая, что хочет пройти тест у врача, но гаишники вводят автомобилиста в заблуждение. Автоинспекторы протягивают водителю протокол о направлении на медицинское освидетельствование, и он, не читая, подписывает в нем отказ.
Он посоветовал автомобилистам не спорить с гаишниками и пройти тест, потратив свое время, чтобы не лишиться прав.
Также автоинспекторы зачастую не исполняют норму закона, которая сначала предписывает отстранить водителя от управления, прежде чем проводить освидетельствование, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
«Иногда автоинспектор использует личный алкотестер вместо положенного по службе, рассчитывая получить взятку благодаря поддельным результатам. Также мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда автоинспекторы не отвозят водителя из больницы обратно к машине после прохождения освидетельствования у нарколога», – добавил он.