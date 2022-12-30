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1 час назад

Россиянам подсказали способы быстро справиться с похмельем

Lenta.ru

Чтобы быстро избавиться от похмелья, надо пить больше жидкости, лучше минеральной воды, посоветовала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Оксана Михалева. В беседе с «Лентой.ру» она подсказала россиянам способы справиться с негативными последствиями злоупотребления алкоголем в новогоднюю ночь.

Россиянам подсказали способы быстро справиться с похмельем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Михалева объяснила, что похмелье — это патологическая реакция организма на прием спиртосодержащих напитков, которые токсичны для организма. Оно проявляется сильной головной болью, слабостью, тошнотой и рвотой, жаждой, сухостью во рту, ухудшением общего самочувствия. Иногда при похмелье возникает неврологическая симптоматика, например, дрожь в теле или нарушение координации движений.

Как отметила эндокринолог, при употреблении алкоголя организм начинает выводить его всеми доступными способами: через почки с мочой, через легкие с выдыхаемым воздухом и через желудочно-кишечный тракт. Это приводит к обезвоживанию и потере солей. Поэтому, если похмелья избежать не удалось, главное, что нужно сделать, — восстановить водно-солевой баланс.

Еще одна особенность алкоголя заключается в том, что он может снижать уровень глюкозы в крови, продолжила Михалева. Поэтому при похмелье помогает небольшое количество сладких напитков — морса, сока или чая с сахаром. Если нет выраженной тошноты и рвоты, стоит съесть нежирную пищу в небольшом количестве, чтобы восстановить уровень глюкозы.

Еще одна рекомендация врача — хорошо выспаться в тихой, прохладной и темной комнате. Отдых позволит восстановиться после злоупотребления алкоголем более полноценно.

Ранее заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии, психиатр-нарколог Валентин Скрябин, развеял миф о слабоалкогольных напитках. По его словам, для организма нет никакой разницы между напитками разной крепости, поскольку их основное действующее вещество — этанол, который является токсичным.

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