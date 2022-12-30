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51 минуту назад

Попил и отупел. Названы любимые напитки россиян, которые убивают мозг

Секрет Фирмы

На мозг влияют не только интеллектуальные нагрузки и возрастные изменения, но и напитки. Да-да, отхлебнул чего-то не того, и всё — пиши пропало. Конечно, это шутка и преувеличение, но всё же доля правды тут есть.

Названы любимые напитки, убивающие мозг россиян
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

К примеру, пристрастие к кофе может привести к нарушению сна. А если не высыпаться, то мозг начнёт стареть быстрее. Подробнее о вредных и полезных для ума напитках рассказали американские учёные и медики.

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Мозгу нужна глюкоза (сахар), об этом слышали все. Но тут легко нарушить баланс или, проще говоря, переборщить. Если сахара будет слишком много, появятся проблемки, не только с мозгом. Поэтому лучше не налегать на сладкие лимонады или соки, посоветовала доктор медицинских наук Тара Томайно.

Ещё одна вредная для мозга привычка — пить до опьянения. С этим всё и так ясно. Спиртное с мозговыми клеточками не дружит. Но и здесь есть тонкий момент. В последнее время модным стало пить бокальчик вина на ночь. Некоторые даже убеждены, что это полезно. Но исследование Nature Scientific Reports показало: даже умеренные дозы приводят к уменьшению объёма мозга. Вреднее спиртного может быть только спиртное натощак, отметил доктор Уильям Ли. По его словам, на голодный желудок алкоголь очень быстро всасывается в кровь и накапливается в мозгу уже через 5–10 минут после первого глотка. Получается, глотнул — и стал уже чуточку глупее. Что же пить тогда?

С напитками — врагами мозга разобрались, теперь перейдём к его союзникам. Как ни банально, но для нормальной работы мозга нашему организму нужна вода. Врачи советуют пить не меньше 30 мл на 1 кг веса.

Также сохранить здоровый мозг до глубокой старости поможет так любимый многими зелёный чай. Исследования говорят, что употребление этого напитка уменьшает риск умственных нарушений в пожилом возрасте. А ещё он укрепляет память и полезен для концентрации.

Уже совсем скоро Новый год и даже непьющие позволят себе на праздник чуток алкоголя. Главное — закусывать и не смешивать некоторые горячительные напитки друг с другом. Какие именно, рассказывали здесь.

Новости,Уильям Ли,
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