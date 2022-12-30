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2 часа назад

Онколог рассказала, какую родинку надо удалять

Секрет Фирмы

Не все родинки на вашем теле хороши — некоторые нужно взять и удалить. Это касается образований, которые появились внезапно, изменили цвет или зудят. Об этом рассказала онколог-хирург, дерматолог Жавагир Абдуллаева.

Онколог рассказала, какую родинку надо удалять
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Только сначала нужно провести дерматоскопию или биопсию подозрительного образования. Ещё нужно удалять родинки, которые есть с детства, но внезапно стали беспокоить. Опасны только те родинки, с которыми начали происходить какие-то изменения.

Обычные крупные родинки не всегда опасны, отметила дерматолог. Но самим определить опасность той или иной родинки невозможно. Чтобы понять, представляет ли образование опасность, нужно пойти к онкологу-дерматологу.

Родинки можно не трогать, если нет подозрения на онкозаболевание, а сами образования не беспокоят, не растут и не доставляют дискомфорт. Ранее россиянам рассказали, кому смертельно опасно загорать на солнце. Людям с рыжими волосами достаётся больше всего.

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