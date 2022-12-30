Онколог рассказала, какую родинку надо удалять

Не все родинки на вашем теле хороши — некоторые нужно взять и удалить. Это касается образований, которые появились внезапно, изменили цвет или зудят. Об этом рассказала онколог-хирург, дерматолог Жавагир Абдуллаева.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Только сначала нужно провести дерматоскопию или биопсию подозрительного образования. Ещё нужно удалять родинки, которые есть с детства, но внезапно стали беспокоить. Опасны только те родинки, с которыми начали происходить какие-то изменения.

Обычные крупные родинки не всегда опасны, отметила дерматолог. Но самим определить опасность той или иной родинки невозможно. Чтобы понять, представляет ли образование опасность, нужно пойти к онкологу-дерматологу.