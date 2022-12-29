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2 часа назад

Врачи излечили опухоль на лбу 92-летней женщины с помощью антибиотиков

Газета.Ru

Медики из Медицинского центра Университета Св. Иосифа в Патерсоне (США) описали редкий случай опухоли на лбу у 92-летней женщины, которую излечили с помощью антибиотиков. Медицинский отчет опубликован в журнале Cureus.

Врачи излечили опухоль на лбу 92-летней женщины с помощью антибиотиков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пациентка — 92-летняя женщина, переехавшая в США из Польши несколько десятилетий назад. Она обратилась в больницу с жалобами на крупное болезненное образование, которые выросло у нее на лбу всего за неделю. По ее словам, опухоль ранее появлялась у нее в молодости: тогда ей сделали прокол. Также у пациентки 50 лет назад был диагностирован туберкулез.

С помощью КТ и МРТ врачи выяснили, что у женщины возникла одутловатая опухоль Потта. Впервые это заболевание описал Персиваль Потт в 1760 году. Опухоль представляет тестообразное вздутие на лбу, которое может развиться из-за гнойного некроза кости лобной пазухи.

Пациентке разрезали и очистили абсцесс, а затем назначили шестинедельный курс антибиотиков, после чего симптомы полностью исчезли. Насколько известно авторам, женщина стала самой пожилой пациенткой с опухолью Потта.

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