Врачи излечили опухоль на лбу 92-летней женщины с помощью антибиотиков

Пациентка — 92-летняя женщина, переехавшая в США из Польши несколько десятилетий назад. Она обратилась в больницу с жалобами на крупное болезненное образование, которые выросло у нее на лбу всего за неделю. По ее словам, опухоль ранее появлялась у нее в молодости: тогда ей сделали прокол. Также у пациентки 50 лет назад был диагностирован туберкулез.