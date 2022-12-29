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2 часа назад

В Британии приемная врача по ошибке разослала пациентам раковые диагнозы перед Рождеством

Газета.Ru

В британском Донкастере приемная врача общей практики вместо рождественских поздравлений ошибочно разослала сотням пациентов сообщения о последней стадии рака легких, пишет газета Times.

Приемная врача по ошибке разослала пациентам раковые диагнозы перед Рождеством
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Врач (имя) попросил заполнить (форму) DS1500 для вышеуказанного пациента. Диагноз — агрессивный рак легких с метастазами», — приводит газета текст сообщения, опубликованный пациентами в соцсетях.

Спустя 22 минуты адресаты сообщений получили опровержение с «искренними извинениями», в котором говорилось, что изначальный текст рассылки должен был желать счастливого Рождества и счастливого Нового года.

По информации издания, извинение не помогло исправить ситуацию, так как многие пациенты действительно ожидали результаты анализов на рак. Полученное сообщение успело шокировать их и даже довело до слез.

Ранее британские врачи по ошибке лечили пациентку с раком языка от проблем с зубами.

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