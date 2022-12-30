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2 часа назад

Врач объяснила, какая зимняя обувь может испортить ноги

Секрет Фирмыиещё 1

Зимой у многих людей мёрзнут ноги, хотя обувь вроде бы подобрана по сезону — не кеды. В ботинках может быть даже мех, но это не помогает.

Врач объяснила, какая зимняя обувь может испортить ноги
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Часто проблема кроется в недостаточно высоком заднике обуви, из-за чего щиколотка открывается, объяснила врач-подолог Дуся Волкова.

Из-за этого внутрь может попасть снег, которого сейчас на улицах полно. Но может проникнуть и кое-что похуже.

«Если мы говорим про зимнюю обувь с открытой щиколоткой, то первое, с чем вы столкнётесь, это мокрые холодные ноги, и, как следствие, простудные заболевания», — отметила Волкова.

Однако в обувь может проникнуть не только снег, но и реагенты, которые рассыпают по улицам для борьбы с гололедицей. Они представляют собой мелкие твёрдые и часто острые гранулы. Если реагент попадёт на открытую кожу, он может вызвать экзему — воспалительное незаразное кожное заболевание. Ещё человек может получить достаточно сильные химические ожоги.

«Так что зимой стоит носить исключительно обувь с высоким задником», — подчеркнула врач.

Другие советы по выбору зимней обуви мы приводили здесь. К слову, о кедах точно лучше забыть. С кроссовками — сложнее. А ещё есть такая обувь, в которой за руль реально опасно садиться. Причём речь в том числе и о зимней обуви. Подробнее об этом можно узнать тут.

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