Врач объяснила, какая зимняя обувь может испортить ноги

Зимой у многих людей мёрзнут ноги, хотя обувь вроде бы подобрана по сезону — не кеды. В ботинках может быть даже мех, но это не помогает.

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Часто проблема кроется в недостаточно высоком заднике обуви, из-за чего щиколотка открывается, объяснила врач-подолог Дуся Волкова.

Из-за этого внутрь может попасть снег, которого сейчас на улицах полно. Но может проникнуть и кое-что похуже.

«Если мы говорим про зимнюю обувь с открытой щиколоткой, то первое, с чем вы столкнётесь, это мокрые холодные ноги, и, как следствие, простудные заболевания», — отметила Волкова.

Однако в обувь может проникнуть не только снег, но и реагенты, которые рассыпают по улицам для борьбы с гололедицей. Они представляют собой мелкие твёрдые и часто острые гранулы. Если реагент попадёт на открытую кожу, он может вызвать экзему — воспалительное незаразное кожное заболевание. Ещё человек может получить достаточно сильные химические ожоги.

«Так что зимой стоит носить исключительно обувь с высоким задником», — подчеркнула врач.