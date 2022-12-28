Женщина чудом выжила после укуса комара

Жительница британского графства Эссекс чудом выжила и едва не лишилась ног после укуса комара, случившегося 13 лет назад. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В 2009 году Джорджу Остин, которой сейчас 40 лет, покусали комары. Укусы долго не заживали, и женщина начала подозревать, что страдает от гангренозной пиодермии — редкой кожной болезни, которая может развиться из-за дефицита железа в организме и приводит к появлению неприятных язв.

Редкое состояние кожи диагностировали спустя два года после появления симптомов. К тому времени язвы покрывали обе ноги Остин. Ее состояние ухудшилось до такой степени, что она не могла работать.

В мае 2022 года Остин госпитализировали из-за сепсиса. Первоначально врачи не исключали, что ей придется ампутировать ноги, однако крайние меры не потребовались. Постепенно женщина начала выздоравливать, а после выписки из больницы у нее стали заживать язвы на теле. В конце концов ее состояние здоровья улучшилось до такой степени, что она впервые за долгое время смогла отпраздновать Рождество.

Британка посоветовала всем страдающим от появления ран немедленно обращаться за медицинской помощью.