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1 час назад

Женщина чудом выжила после укуса комара

Lenta.ruиещё 2

Жительница британского графства Эссекс чудом выжила и едва не лишилась ног после укуса комара, случившегося 13 лет назад. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина чудом выжила после укуса комара
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2009 году Джорджу Остин, которой сейчас 40 лет, покусали комары. Укусы долго не заживали, и женщина начала подозревать, что страдает от гангренозной пиодермии — редкой кожной болезни, которая может развиться из-за дефицита железа в организме и приводит к появлению неприятных язв.

Редкое состояние кожи диагностировали спустя два года после появления симптомов. К тому времени язвы покрывали обе ноги Остин. Ее состояние ухудшилось до такой степени, что она не могла работать.

В мае 2022 года Остин госпитализировали из-за сепсиса. Первоначально врачи не исключали, что ей придется ампутировать ноги, однако крайние меры не потребовались. Постепенно женщина начала выздоравливать, а после выписки из больницы у нее стали заживать язвы на теле. В конце концов ее состояние здоровья улучшилось до такой степени, что она впервые за долгое время смогла отпраздновать Рождество.

Британка посоветовала всем страдающим от появления ран немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что 45-летний Даррен Спенс лишился обеих ног после того как случайно поранил руку. Врачи обследовали мужчину и выявили у него сепсис, который развился из-за занесенной при порезе инфекции.

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