Врач рассказала о привычке хрустеть суставами пальцев

Причин хруста пальцев при движении существует несколько: среди них есть более тревожные и менее опасные для организма. Сама по себе привычка хрустеть суставами пальцев по-разному оценивается экспертами. Но все они сходятся во мнении: следует с вниманием относиться к своему здоровью и при появлении подобной привычки выяснить её причину.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Главный врач сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского Ольга Вяткина рассказала, из-за чего могут хрустеть пальцы.

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Учёными доказано, что звук щёлканья в суставах возникает по причине «крепитации»: пузырьки газа в суставной жидкости «схлопываются» при резком смещении суставных поверхностей костей относительно друг друга и расширении суставной щели при воздействии на сустав.

К причинам хруста в суставах при движении относят синдром дисплазии соединительной ткани – когда у человека есть избыточная подвижность в суставах и околосуставная капсула перерастянута. Также хруст может возникать по причине пониженного тонуса окружающих сустав мышц, чрезмерных физических нагрузок, травм, артрита. К патологическим причинам хруста суставов причисляют отложение солей, подвывих и привычный вывих, тендинит (воспаление сухожилий), остеоартроз.

Если у человека есть хруст в суставах, но нет болезненных ощущений, покраснений кожи, повышения местной температуры – опасений быть не должно. Но при слишком частом возникновении хруста – лучше выяснить его причину.

Привычку хрустеть пальцами иногда приравнивают к таким вредным привычкам, как курение или алкоголизм и называют «невротическим хрустом». У учёных пока нет единого мнения на этот счёт – насколько тревожен этот признак?