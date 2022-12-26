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31 минуту назад

Изменившийся размер ноги помог обнаружить у женщины редкую болезнь

Катерина Саломе

Невролог Судхир Кумар описала необычный случай в личном блоге. Она рассказала о пациентке, жительнице Индии, у которой было диагностировано редкое заболевание благодаря необычному симптому — увеличению размера ноги. Об этом пишет издание Times Now News.

Изменившийся размер ноги помог обнаружить редкую болезнь
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Доктор вспомнила, как впервые увидела пациентку. Она сразу обратила внимание на ее необычную внешность — ее губы, нос и язык выглядели больше обычного, а между зубами были небольшие промежутки.

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Специалист сразу подумала, что это симптомы аденомы гипофиза — доброкачественной опухоли, которая может вызывать излишний рост отдельных частей тела. Подозрение специалиста подтвердило признание пациентки о том, что за два года размер ее ноги вырос с 37 до 39.

В результате МРТ подтвердило диагноз. Женщину прооперировали, после чего она быстро пошла на поправку. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Ранее мы писали о том, что медсестра ампутировала ногу пациента ради семейной выставки чучел.

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