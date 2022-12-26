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1 час назад

Мужчина не сумел записаться к стоматологу и вырвал себе 11 зубов плоскогубцами

Lenta.ru

67-летний житель Великобритании Джордж Глинос самостоятельно удалил себе 11 зубов плоскогубцами. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Мужчина вырвал себе 11 зубов плоскогубцами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Глинос утверждает, что неоднократно пытался записаться на прием к стоматологу в государственных клиниках, но так и не сумел этого сделать. В конце концов он занялся самолечением и за четыре года вырвал себе 11 зубов, которые хранит в прозрачной банке.

Когда зуб начинает болеть, мужчина расшатывает его в течение нескольких недель, а затем удаляет плоскогубцами. «Мне остается либо сидеть и терпеть боль, либо сделать все самому», — говорит он.

Глинос утверждает, что проблемы с зубами влияют на его личную жизнь, физическое и психическое здоровье. У мужчины остался только один зуб в нижней челюсти, которым он может откусывать еду. Глинос мучается от болей в животе, с трудом ест, у него проблемы с пищеварением.

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