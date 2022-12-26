Мужчина вырвал себе 11 зубов плоскогубцами

67-летний житель Великобритании Джордж Глинос самостоятельно удалил себе 11 зубов плоскогубцами. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Глинос утверждает, что неоднократно пытался записаться на прием к стоматологу в государственных клиниках, но так и не сумел этого сделать. В конце концов он занялся самолечением и за четыре года вырвал себе 11 зубов, которые хранит в прозрачной банке.

Когда зуб начинает болеть, мужчина расшатывает его в течение нескольких недель, а затем удаляет плоскогубцами. «Мне остается либо сидеть и терпеть боль, либо сделать все самому», — говорит он.