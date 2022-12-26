Женщина с деменцией назвала тревожные признаки заболевания

Жительница британского города Оксфорд, графство Оксфордшир, 59-летняя Джуд Торп, страдающая от болезни Альцгеймера и деменции, назвала признаки своего заболевания. Об этом сообщает Independent.

Первые тревожные симптомы проявились в 2016 году. Даже простые задачи давались женщине с трудом, она испытывала проблемы при ориентации в пространстве, часто задавала одни и те же вопросы несколько раз и забывала важные разговоры. Помимо этого, Торп чувствовала постоянную усталость и долго подбирала нужные слова во время общения.

Женщина обратилась в больницу, но врач проигнорировал ее симптомы и объяснил их стрессом, что, по ее словам, было унизительно. Несмотря на это, Торп продолжила посещать больницы, пытаясь выяснить истинную причину своих проблем. Наконец, женщина прошла МРТ и люмбальную пункцию — процедура по забору образца спинномозговой жидкости. В январе 2021 года, когда Торп было 57 лет, у нее диагностировали болезнь Альцгеймера.

После постановки диагноза лечащий врач рекомендовал женщине обратиться в службу для людей, у которых болезнь Альцгеймера и деменция проявляются необычно рано. Там она познакомилась с другими людьми, болеющими деменцией, что помогло ей побороть страх перед заболеванием. «Я думаю, что принятие любого диагноза позволяет вам в некотором смысле расцвести. И я считаю, что очень важно, чтобы жизнь была насыщенной», — утверждает она.