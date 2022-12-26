Инфекционист рассказала об особенностях свиного гриппа

Штамм свиного гриппа А (H1N1) легко распространяется от больного к здоровому человеку. При этом после заражения есть вероятность сразу же ощутить неприятные симптомы.

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По словам врача-инфекциониста Анны Прохоровой, рост заболеваемости связан с тем, что многие люди перестали носить маски. От серьезных проблем со здоровьем уберегут меры профилактики и своевременная вакцинация.

Специалист сообщила о том, что симптомы свиного гриппа могут быть похожи на признаки ОРВИ. Большинство пациентов жалуются на температуру до 39 градусов, насморк и сильную головную боль. На фоне воспалительного процесса появляется общая усталость. В отдельных случаях возможна рвота и пищевые расстройства.