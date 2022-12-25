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50 минут назад

Врачи восстановили лицо россиянке с редкой формой рака

Секрет Фирмы

В Тюмени провели уникальную операцию женщине с остеосаркомой верхней челюсти. Это достаточно редкое злокачественное новообразование костей. Оно встречается в 9% случаев и отличается агрессивным течением.

Врачи восстановили лицо россиянке с редкой формой рака
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В апреле у пациентки произошёл рецидив, после которого ей провели несколько курсов химиотерапии, а потом реконструкцию лица. Такую операцию в городе проделали впервые. Сначала опухоль была слишком большой, поэтому операцию провести не получалось.

Благодаря успешной химиотерапии размер поражения уменьшился. Операция избавила пациентку от опухоли и уберегла от возможных осложнений. Повреждённую злокачественными клетками челюсть восстановили при помощи 3D-протеза, который сделали по индивидуальным меркам. Операция длилась 30 часов.

«3D-протез, установленный на место повреждённых участков, позволил избежать выраженной деформации лицевого отдела черепа и смещения глазного яблока», — сообщили в администрации Тюменской области.

В общем, операция спасла зрение пациентки, уберегла её от трудностей с глотанием и дыханием, а также сохранила ей внешность. Женщина быстро идёт на поправку и в скором времени вернётся к прежнему образу жизни. Ранее врач из Индии обнаружил доброкачественную опухоль у женщины по неожиданным симптомам — увеличению её носа и губ. Всё закончилось благополучно.

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