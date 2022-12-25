Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Врач назвал россиянам самые агрессивные виды рака

РИА "ФедералПресс"

Не все виды рака долго «отсиживаются» в человеческом организме перед тем, как дать о себе знать. Существует и быстрорастущий агрессивный рак, рассказал заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.

Врач назвал россиянам самые агрессивные виды рака
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В первую очередь это меланома кожи. Один из самых агрессивных видов рака, который в основном имеет непрогнозируемое течение. Процесс метастазирования развивается быстро и неконтролируемо», – говорит Копосов.

Специалист отметил, что многие виды рака можно легко отследить, так как у них есть определенная закономерность, по которой они дают метастазы. Например, если начался рак нижних отделов прямой кишки, то сначала метастазы пойдут в легкие, а уже потом в печень. У меланомы кожи нет никакой логичной последовательности, по которой ее можно было бы выследить. Она дает метастазы в любой орган. То же самое касается папиллярных карцином и мелкоклеточного рака легких – они развиваются на глазах и их невозможно контролировать.

Копосов уточнил, что к агрессивным видам рака относят и опухоли соединительных тканей. Однако, по словам специалиста, такие виды рака гораздо проще лечить, так как они лучше принимают лучевую терапию и химиотерапию, пишет RG.RU. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что от рака желудка скончался юморист Александр Пономаренко. Артисту уже собирали деньги на серьезное лечение, но болезнь все равно взяла свое.

Новости,Александр Пономаренко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители