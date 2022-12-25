Врач назвал россиянам самые агрессивные виды рака

Не все виды рака долго «отсиживаются» в человеческом организме перед тем, как дать о себе знать. Существует и быстрорастущий агрессивный рак, рассказал заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.
«В первую очередь это меланома кожи. Один из самых агрессивных видов рака, который в основном имеет непрогнозируемое течение. Процесс метастазирования развивается быстро и неконтролируемо», – говорит Копосов.
Специалист отметил, что многие виды рака можно легко отследить, так как у них есть определенная закономерность, по которой они дают метастазы. Например, если начался рак нижних отделов прямой кишки, то сначала метастазы пойдут в легкие, а уже потом в печень. У меланомы кожи нет никакой логичной последовательности, по которой ее можно было бы выследить. Она дает метастазы в любой орган. То же самое касается папиллярных карцином и мелкоклеточного рака легких – они развиваются на глазах и их невозможно контролировать.
Копосов уточнил, что к агрессивным видам рака относят и опухоли соединительных тканей. Однако, по словам специалиста, такие виды рака гораздо проще лечить, так как они лучше принимают лучевую терапию и химиотерапию, пишет RG.RU. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что от рака желудка скончался юморист Александр Пономаренко. Артисту уже собирали деньги на серьезное лечение, но болезнь все равно взяла свое.