Врач назвал россиянам самые агрессивные виды рака

Специалист отметил, что многие виды рака можно легко отследить, так как у них есть определенная закономерность, по которой они дают метастазы. Например, если начался рак нижних отделов прямой кишки, то сначала метастазы пойдут в легкие, а уже потом в печень. У меланомы кожи нет никакой логичной последовательности, по которой ее можно было бы выследить. Она дает метастазы в любой орган. То же самое касается папиллярных карцином и мелкоклеточного рака легких – они развиваются на глазах и их невозможно контролировать.