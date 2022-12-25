Российские врачи спасли ребенка весом менее 500 граммов

В Челябинске выходили ребёнка весом всего 480 граммов, который появился на свет благодаря экстренно проведённой операции. Мать младенца находилась на седьмом месяце беременности. Незадолго до экстренных родов женщина узнала о своём диагнозе — рак шейки матки с распространившимися по телу метастазами.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В этой сложной ситуации челябинка приняла решение родить дочь. Кесарево сечение проводили экстренно, под рентген-аппаратом для контроля кровообращения, поскольку пациентка поступила с кровотечением. Участвовало в операции сразу пять бригад врачей. Появившуюся на свет девочку с экстремально низким весом врачи смогли выходить, и сейчас она уже находится дома со своими родными.