Российские врачи спасли ребенка весом менее 500 граммов

В Челябинске выходили ребёнка весом всего 480 граммов, который появился на свет благодаря экстренно проведённой операции. Мать младенца находилась на седьмом месяце беременности. Незадолго до экстренных родов женщина узнала о своём диагнозе — рак шейки матки с распространившимися по телу метастазами.
В этой сложной ситуации челябинка приняла решение родить дочь. Кесарево сечение проводили экстренно, под рентген-аппаратом для контроля кровообращения, поскольку пациентка поступила с кровотечением. Участвовало в операции сразу пять бригад врачей. Появившуюся на свет девочку с экстремально низким весом врачи смогли выходить, и сейчас она уже находится дома со своими родными.
Тем временем, мама ребёнка проходит курс химиотерапии, и у неë тоже наблюдается положительная динамика. Ранее в Челябинске рассказали о необычной практике кесарева сечения, при которой рожающая женщина сама принимает ребёнка на руки во время операции. В московских больницах такой метод стал популярным ещё года три назад, и вот впервые его опробовали на Урале.