Терапевт предупредила о болезнях сердца из-за гриппа

После перенесенного свиного гриппа у пациента может возникнуть воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. Об этом предупредила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова в беседе с Ura.ru.
По словам Константиновой, в списке осложнений свиного гриппа встречаются воспаления сердечной мышцы и оболочки сердца — перекардит и миокардит.
Помимо этого, вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость — это приводит к высокой вероятности кровотечений. В то же время, можно наблюдать проявление сыпи, которая напоминает синяки разного размера — от точки до несколько сантиметров.
Терапевт подчеркнула, что часто встречающимся осложнением является вирусная пневмония, к которой могут присоединиться высокая температура и синюшность кожных покровов.
Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что главная ошибка россиян при заражении вирусом гриппа — приверженность самолечению и несерьезное отношение к заболеванию. Специалист объяснил, что непонимание опасности болезни может привести к осложнениям, требующим в том числе пересадки сердца.