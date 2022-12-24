Нарколог дал советы для сохранения здоровья в Новый год

Новогодние застолья обычно негативно сказываются на здоровье россиян. Советами, которые помогут снизить нагрузку на организм, поделился врач-нарколог Валентин Скрябин.

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По его словам, чтобы встретить праздник без вреда для здоровья, следует отказаться от употребления алкоголя. Кроме того, серьезную нагрузку на организм оказывает прием жирной пищи.

«Усугубить удар по организму могут разные принятые сочетания, например, жирная пища плюс алкоголь — это дополнительная нагрузка на поджелудочную железу и вообще на желудочно-кишечный тракт», — сообщил Скрябин в беседе с mk.ru.