Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

Нарколог дал советы для сохранения здоровья в Новый год

Слово и Дело

Новогодние застолья обычно негативно сказываются на здоровье россиян. Советами, которые помогут снизить нагрузку на организм, поделился врач-нарколог Валентин Скрябин.

Нарколог дал советы для сохранения здоровья в Новый год
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По его словам, чтобы встретить праздник без вреда для здоровья, следует отказаться от употребления алкоголя. Кроме того, серьезную нагрузку на организм оказывает прием жирной пищи.

«Усугубить удар по организму могут разные принятые сочетания, например, жирная пища плюс алкоголь — это дополнительная нагрузка на поджелудочную железу и вообще на желудочно-кишечный тракт», — сообщил Скрябин в беседе с mk.ru.

Если у человека нет возможности или желания отказываться от алкоголя, следует придерживаться ряда правил. Так, не следует употреблять его натощак, а между порциями важно делать большие промежутки.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители