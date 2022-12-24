Почему вредно спать днем: ответ сомнолога

Дневной сон может помочь восстановить силы только тем людям, у которых есть хронический недосып. А вот всем остальным, по мнению врача-сомнолога Александра Калинкина, стоить воздержаться от возможности вздремнуть днем.

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«Если человек спит ночью от 7 до 9 часов, а днем чувствует сонливость, то значит ему нужно восстановить структуру ночного сна. Избыточная сонливость в этом случае – это неблагоприятный фактор. Позже это приведет к двигательным расстройствам, гипоксии, храпу», – говорит Александр Калинкин.

Врач уточнил, что у людей, которые любят поспать днем без нужды, могут легко появиться эндокринные и сердечно-сосудистые проблемы.

Также стоит помнить, что из дневного сна гораздо сложнее выйти, чем из обычного, а еще он вызывает проблемы с засыпанием.

Однако специалист уточняет, что дневной сон в течение 30 минут необходим тем, у кого есть хронический недосып, пишет «Радио Sputnik».