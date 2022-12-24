Невролог предупредил о смертельной опасности изменения погоды

«Это физические процессы: потеплело, воздушные массы устремляются вверх. Давление в том месте снижается. Но с боков идут холодные массы. Они давление повышают. Через полдня, день, иногда три. То есть какое-то время давление будет пониженное и многие люди будут ощущать дискомфорт. Это не грозит ничем, кроме какой-то вялости, слабости. Наш организм очень хорошо компенсирует это повышением своего внутреннего артериального давления. Пытается обеспечивать все наши ткани питательными веществами и кислородом. И если именно на фоне атмосферного снижения давления повышается внутреннее артериальное давление, то снижать его не нужно», — объяснил Павел Хорошев.

Невролог подчеркнул, что принудительное снижение давление может привести к возникновению инсультов или инфарктов. «Пример — женщина, ей 65 лет, у нее свое рабочее давление 130, и если оно поднялось в эти дни до 150-160, и она понимает, что ей немножко некомфортно, ощущение тяжести, слабость, то ей ни в коем случае не нужно снижать давление медикаментозно до 130. Потому что у нее на этом фоне где-то может не хватить кислорода, питания веществ. И при приеме лекарств может произойти ситуация — вплоть до инфаркта или инсульта. То есть лучше потерпеть, это во благо. А то закидываются таблетками, даже если никогда их не принимали, снижают давление и это все может закончиться драмой», — добавил Хорошев.