Медсестра назвала признаки скорой смерти от старости

У пожилого человека перед смертью могут наблюдаться затруднённое дыхание, слабость.
У пожилых людей перед смертью первым начинает пропадать обоняние, заявила Нэнси Митчелл, дипломированная медсестра Центра помощи при жизни.
Также перед смертью у пожилых людей может наступить внезапный прилив энергии. Эксперт отметила, что в зависимости от заболевания, у пожилого человека перед смертью могут наблюдаться затруднённое дыхание, слабость, изменения умственной активности.
Кроме этого, может притупиться реакция на происходящее вокруг, а затем наступить потеря сознания и отключение систем организма.