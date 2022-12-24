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1 час назад

Медсестра назвала признаки скорой смерти от старости

runews24.ru

У пожилого человека перед смертью могут наблюдаться затруднённое дыхание, слабость.

Медсестра назвала признаки скорой смерти от старости
Фото: runews24.rurunews24.ru

У пожилых людей перед смертью первым начинает пропадать обоняние, заявила Нэнси Митчелл, дипломированная медсестра Центра помощи при жизни.

Также перед смертью у пожилых людей может наступить внезапный прилив энергии. Эксперт отметила, что в зависимости от заболевания, у пожилого человека перед смертью могут наблюдаться затруднённое дыхание, слабость, изменения умственной активности.

Кроме этого, может притупиться реакция на происходящее вокруг, а затем наступить потеря сознания и отключение систем организма.

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