Медсестра назвала признаки скорой смерти от старости

У пожилого человека перед смертью могут наблюдаться затруднённое дыхание, слабость.

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У пожилых людей перед смертью первым начинает пропадать обоняние, заявила Нэнси Митчелл, дипломированная медсестра Центра помощи при жизни.

Также перед смертью у пожилых людей может наступить внезапный прилив энергии. Эксперт отметила, что в зависимости от заболевания, у пожилого человека перед смертью могут наблюдаться затруднённое дыхание, слабость, изменения умственной активности.